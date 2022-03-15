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Посол РФ заявил, что "менять власть в Украине" никто не планирует: Ранее Путин призвал ВСУ к госперевороту

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Посол РФ заявил, что "менять власть в Украине" никто не планирует: Ранее Путин призвал ВСУ к госперевороту
Посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что страна-агрессор якобы не ставит задачу сменить власть в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мешкова, Россия на переговорах не ставит задачу сменить власть в Украине, этот вопрос "даже не поднимался".

Народ "должен определять свое будущее", добавил российский посол.

Напомним, 25 февраля президент России Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ к государственному перевороту.

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Топ комментарии

  • Николаев Юг
    Посол России - пошел на х*й.
  • Петр Иванов 637dda9f
    Именно поэтому вы любите вешать свой сраный триколор на захваченные города и кошмарить местных под дулом автоматов.
  • alex j
    я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
    руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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