Посол РФ заявил, что "менять власть в Украине" никто не планирует: Ранее Путин призвал ВСУ к госперевороту
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Посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что страна-агрессор якобы не ставит задачу сменить власть в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
По словам Мешкова, Россия на переговорах не ставит задачу сменить власть в Украине, этот вопрос "даже не поднимался".
Народ "должен определять свое будущее", добавил российский посол.
Напомним, 25 февраля президент России Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ к государственному перевороту.