ПАСЕ единогласно приняла решение об изгнании России и просит предоставить Украине средства ПВО

Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Европейской правды.

Решение принято единогласно – за проголосовало 216, против ни одного голоса, воздержались 3.

В ходе рассмотрения резолюции поступило сообщение о том, что Россия, поняв неизбежность своего исключения, сама подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе. "Но это не останавливает наши планы, не прерывает процедуру", – прокомментировал эту попытку президент ПАСЕ.

В принятом документе ПАСЕ рекомендует прекратить членство РФ в Совете Европы из-за несовместимости его действия с принципами организации. В то же время, учитывая, что РФ до конца этого года формально остается участником организации – ПАСЕ просит ускорить рассмотрение исков против России в Европейском суде по правам человека.

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Несмотря на выход России из организации, ПАСЕ стремится продолжить поддержку негосударственных институтов, противодействующих диктатуре Путина. Решение направляет Совет Европы "поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом в России". Ожидается, что финансирование для этого будут предоставлены другими членами СЕ. Также решение предлагает "усилить поддержку государств Совета Европы, принявших большое количество украинских беженцев".

Кроме того, ПАСЕ единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.

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ПАСЕ сначала планировала отклонить все поправки, касающиеся создания бесполетной зоны, предоставления Украине военной помощи и тому подобное, объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. Однако после продолжительной дискуссии ассамблея также поддержала компромиссную формулу: ПАСЕ призвала все государства, оставшиеся в организации после изгнания России, "рассмотреть возможность увеличения их помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России".