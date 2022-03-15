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Вся торговля с РФ должна быть остановлена, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка, - Зеленский

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Вся торговля с РФ должна быть остановлена, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призывает прекратить торговлю с РФ.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вся торговля с РФ должна быть остановлена, чтобы она не могла спонсировать убийства наших детей.

Украинцы по всему миру! Общайтесь с политиками, говорите с журналистами, давите на бизнес, чтобы он уходил с российского рынка. Чтобы их доллара и евро не оплачивали нашу кровь!

Цена за эту войну против Украины должна стать чрезвычайно болезненной для России. Давление - задача для всех украинцев внутри Украины и за рубежом, а также для всех друзей и партнеров нашей страны. Все в мире должны занять нравственную позицию. Не только государства, но и компании", – подчеркнул президент.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Pan Doktor


    @pan_dok

    ·
    2 ч



    "Немецкое правительство предложило организациям и гражданам немедленно удалить Антивирус Касперского, поскольку это программа по сути не является антивирусом и регулярно выкачивает данные пользователей на свои сервера в Москве."
    Наконец-то. Я об этом с 2004-го года предупреждал.
  • Voland Demort
    Володя а що заважало з 2019 року тобі і з 2014 року ще одному патріоту
  • Яукр
    Що там наші олігархами, всі вже не працюють з ворогом
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