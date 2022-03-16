Зеленский сегодня выступит в Конгрессе США
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Президент Владимир Зеленский сегодня выступит в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.
Об этом он заявил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.
"В среду запланировано мое выступление в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Важное событие.
А сегодня я хочу выразить благодарность Президенту Байдену и всем друзьям Украины в Соединенных Штатах за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей в 13,6 млрд долларов.
Закон, предусматривающий это финансирование, подписан. Рассматриваем его как первый шаг на пути к полному восстановлению Украины", - сказал Зеленский.