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Оккупанты обстреливают Мариуполь ракетами с моря, - советник мэра Андрющенко

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Оккупанты обстреливают Мариуполь ракетами с моря, - советник мэра Андрющенко
Российские войска начали обстреливать Мариуполь ракетами из моря. Корабли расположились в районе села Белосарайская Коса.

Об этом пишет в фейсбуке советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"К самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе с. Б.Коса в направление города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины", - написал он.

Андрющенко отметил, что Мариуполь держится.

"Мы не остановимся и будем бороться за каждого. На всех берегах Кальмиуса. Во всех районах и близлежащих селениях. Потому что Мариуполь - это мариупольцы, а не стены и здания", - добавил он.

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