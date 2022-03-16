Независимая Украина переживет Путина, - Блинкен

Независимая Украина будет существовать "намного дольше", чем российский президент Владимир Путин.

Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. Так или иначе, Украина останется, а в какой-то момент Путина уже не станет", – сказал Блинкен.

Он добавил, что в настоящее время Соединенные Штаты пытаются предотвратить как можно большее число смертей и разрушений.

"Настоящий вопрос состоит в том, сколько смертей и разрушений сейчас несёт российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем – ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит Россия", – подчеркнул Блинкен.

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Он надеется, что смертям и разрушениям "рано или поздно" будет положен конец.

"Мы делаем это благодаря поддержке, которую оказываем Украине ежедневно. Мы делаем это благодаря давлению, которое ежедневно оказываем на Россию", - подытожил госсекрктор США.