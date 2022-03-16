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Китай не собирается "подливать масла в огонь" в войне РФ и Украины, - дипломаты из Поднебесной

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Китай не собирается "подливать масла в огонь" в войне РФ и Украины, - дипломаты из Поднебесной
Китайские дипломаты заверили, что Китай будет работать над понижением напряженности в Европейском регионе и "не будет подливать масла в огонь" конфликта на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства Китая в Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Китай сосредоточит все свои усилия на "снижении напряженности" в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Китая в Великобритании. По его словам, приоритетом для Пекина является поиск решения проблемы нынешнего кровопролития.

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"Крайне важно максимально снизить напряженность, а не подливать масла в огонь", — говорится в заявлении. "Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на достижение политического решения, и будет продолжать играть конструктивную роль в достижении мира".

В ответ на предположения о том, что Китай готов предложить военную поддержку России, пресс-секретарь заявил, что источники в Вашингтоне не заслуживает доверия, поскольку они неоднократно распространял "фейковые новости" о Китае.

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Топ комментарии

  • Eispickel
    ***** спецом поехал на олимпиаду,
    чтобы получить благословение китайцев на войну...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КИТАЙСЬКІ УШЛЬОПКИ-ВИ ВЖЕ ЙОГО ПІДЛИЛИ...
  • J Jack 9877a296
    Китай должен был подключиться после молниеносной атаки *****, начав окупацию Тайваня, отвлекая этим США.
    А увидев разгром 40% потешной руской армии, Китай ни за что не подпишется в эту компанию.
    Еще пару дней, и там в кремле признают поражение, полное поражение, так как все их геополитические планы рухнули. путин конечно же не признает - его просто арестуют свои же.
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