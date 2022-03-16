Планы РФ взять Киев "не реализуются никогда", - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планы войск России взять Киев не будут реализованы.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Настоящее время", сообщает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день могу сказать четко: планы россиян взять Киев не реализуются. Никогда! Если они в крайнем случае и смогут взять какие-то здания, людей они не возьмут. Киев – это не только здания, построенные тут, это в первую очередь люди", – заявил Кличко.

По его словам, обстрелами захватчики пытаются посеять панику в городе, но эффект получается обратный. "У людей возникает злоба и ненависть и желание отомстить", – сказал Кличко.

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