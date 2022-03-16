Украинские войска перешли в контрнаступление на отдельных направлениях – оперативная информация Генштаба на 6:00 16 марта
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра, сообщает Цензор.НЕТ.
По состоянию на начало 21 дня войны, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.
"По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется", – говорится в сообщении.
Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.
Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.
Противник продолжает нести потери на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.