Украинские войска перешли в контрнаступление на отдельных направлениях – оперативная информация Генштаба на 6:00 16 марта

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра, сообщает Цензор.НЕТ.

По состоянию на начало 21 дня войны, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

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"По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется", – говорится в сообщении.

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Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

Противник продолжает нести потери на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.