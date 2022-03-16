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С начала войны украинские военные уничтожили минимум 10 командующих российскими войсками. Список

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С начала войны украинские военные уничтожили минимум 10 командующих российскими войсками. Список
Украинские военные за время войны с российскими оккупантами уничтожили как минимум 10 членов высшего командования войск противника.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

Так, доблестная украинская армия "приземлила":


• генерал-майора Тушаева Магомеда
• генерал-майора Герасимова Виталия
• генерал-майора Колесникова Андрея
• генерал-майора Суховецкого Андрея
• полковника Захарова Андрея
• полковника Порохню Сергея
• полковника Николаева Игоря
• подполковника Агаркова Юрия
• подполковника Софронова Дмитрия
• подполковника Ермолина Михаила.

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Топ комментарии

  • Шимус
    очередное красивое- рузге морпеха в атаку бежало не добежало рядом лут с водоплавающей рузни
  • Lvbnhj
    Москаль не людина
    ..
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Костянтин Пелагін
    их там как говна
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