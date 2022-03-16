С начала войны украинские военные уничтожили минимум 10 командующих российскими войсками. Список
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Украинские военные за время войны с российскими оккупантами уничтожили как минимум 10 членов высшего командования войск противника.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
Так, доблестная украинская армия "приземлила":
• генерал-майора Тушаева Магомеда
• генерал-майора Герасимова Виталия
• генерал-майора Колесникова Андрея
• генерал-майора Суховецкого Андрея
• полковника Захарова Андрея
• полковника Порохню Сергея
• полковника Николаева Игоря
• подполковника Агаркова Юрия
• подполковника Софронова Дмитрия
• подполковника Ермолина Михаила.