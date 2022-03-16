300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины, – советник президента Устенко
Об этом заявил советник Президента Олег Устенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В предыдущем году мы с вами заработали почти 200 млрд долларов нашего валового внутреннего продукта – это 2 с половиной года жизни страны. Но есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, – это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут поступать от арестованного имущества российской так называемой элиты.., которое дальше будет продаваться на рынке", — сказал Устенко.
По его словам, схемы продаж уже разрабатываются.
"По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды... Например, если речь идет о футбольном клубе, известном в Англии, права на который арестованы, то можно его сейчас не продавать. Можно выпустить ценные бумаги, бонды — купить их, а потом продать этот клуб и вернуть средства бондами. Но средства от проданных бондов зайдут в фонд, который формируется для восстановления Украины", — отметил советник Президента.