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Агентство по авиабезопасности ЕС лишило лицензий авиаперевозчиков из России

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Агентство по авиабезопасности ЕС лишило лицензий авиаперевозчиков из России
Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза ввело ограничения по лицензиям для перевозчиков, имеющих отношение к России.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, комментируя новое решение EASA, передает Цензор.НЕТ.

"Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) ввело ограничительные меры против России в связи с военным вторжением в Украину. EASA остановило действия всех сертификатов, если владелец сертификата находится или проживает в России, или иным образом подпадает под санкции", – говорится в сообщении.

Ограничение касается лицензий авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание и т.д. Такое решение является ответом на обращение Мининфраструктуры к ключевым международным организациям, в частности, Европейской комиссии, с требованием полной инфраструктурной блокады РФ.

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Как отмечают в ведомстве, отныне самолеты России без соответствующих сертификатов не будут иметь право осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС. Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики - такие, как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур" и т.д. EASA остановило и действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники. Остановлены и сертификаты изготовленных в России воздушных судов Ту-204 и Superjet 100.

"Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности", – подчеркнули в Министерстве инфраструктуры.

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