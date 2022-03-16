Агентство по авиабезопасности ЕС лишило лицензий авиаперевозчиков из России
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, комментируя новое решение EASA, передает Цензор.НЕТ.
"Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) ввело ограничительные меры против России в связи с военным вторжением в Украину. EASA остановило действия всех сертификатов, если владелец сертификата находится или проживает в России, или иным образом подпадает под санкции", – говорится в сообщении.
Ограничение касается лицензий авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание и т.д. Такое решение является ответом на обращение Мининфраструктуры к ключевым международным организациям, в частности, Европейской комиссии, с требованием полной инфраструктурной блокады РФ.
Как отмечают в ведомстве, отныне самолеты России без соответствующих сертификатов не будут иметь право осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС. Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики - такие, как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур" и т.д. EASA остановило и действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники. Остановлены и сертификаты изготовленных в России воздушных судов Ту-204 и Superjet 100.
"Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности", – подчеркнули в Министерстве инфраструктуры.