Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 13 800 человек, 430 танков, 1375 бронированных машин, 84 самолета, 108 вертолетов
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 13800 человек,
танков - 430 ед.,
боевых бронированных машин ‒ 1375 ед.,
артиллерийских систем – 190 ед.,
РСЗО - 70 ед.,
средств ПВО - 43 ед.,
самолетов - 84 ед.,
вертолетов - 108 ед.,
автомобильной техники - 819 ед.,
корабли /катера - 3 ед.,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,
Специальная техника – 10.
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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.