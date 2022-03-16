Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 13 800 человек, 430 танков, 1375 бронированных машин, 84 самолета, 108 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 13800 человек,

танков - 430 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1375 ед.,

артиллерийских систем – 190 ед.,

РСЗО - 70 ед.,

средств ПВО - 43 ед.,

самолетов - 84 ед.,

вертолетов - 108 ед.,

автомобильной техники - 819 ед.,

корабли /катера - 3 ед.,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11,

Специальная техника – 10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия потеряла 40% вторгшихся в Украину подразделений - Генштаб ВСУ

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.