Российские оккупанты минируют сельхозземли, - МВД
Об этом он сказал в эфире единого телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На самом деле, к сожалению, есть огромная угроза также и в ряде регионов сельскому хозяйству, поскольку минируются не только промышленные объекты, не только инфраструктурные объекты, не только города, но, к сожалению, сельскохозяйственные угодья", - сказал Денисенко. .
По его словам, "активная фаза по разминированию будет действительно длиться как минимум несколько лет".
"Безусловно, такие карты мы сейчас составляем, такая информация собирается полностью по всем регионам. Прежде всего там, где сейчас есть российские войска, причем даже сейчас собирается. И там, где они были, а потом мы их отбросили", - заметил Денисенко, отвечая на вопрос, составляется ли в настоящее время карта минирований российскими захватчиками украинских территорий.