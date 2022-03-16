Оккупанты разгромили здание Бучанского горсовета и взяли 6 человек в плен. СПИСОК

Российские оккупанты во вторник вечером устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен шестерых сотрудников и волонтеров.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Во вторник вечером, 15 марта, российские окупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города", - говорится в сообщении.

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Вот список пленных:

1) Гапченко Дмитрий Александрович;

2) Черкасский Леонид Ефимович;

3) Цыган Николай Владимирович;

4) Ющенко Анатолий Викторович;

5) Уманец Владимир Александрович;

6) Матюк Сергей Александрович.

В горсовете отметили, что оккупанты выбросили паспорта и другие документы.