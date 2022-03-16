Оккупанты разгромили здание Бучанского горсовета и взяли 6 человек в плен. СПИСОК
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Российские оккупанты во вторник вечером устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен шестерых сотрудников и волонтеров.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета, информирует Цензор.НЕТ.
"Во вторник вечером, 15 марта, российские окупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города", - говорится в сообщении.
Вот список пленных:
1) Гапченко Дмитрий Александрович;
2) Черкасский Леонид Ефимович;
3) Цыган Николай Владимирович;
4) Ющенко Анатолий Викторович;
5) Уманец Владимир Александрович;
6) Матюк Сергей Александрович.
В горсовете отметили, что оккупанты выбросили паспорта и другие документы.