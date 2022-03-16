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Ликвидированы два вражеских истребителя Су-30см, которые пытались атаковать поселок в Одесской области. Пилоты катапультировались и упали в Черное море, - Командование Воздушных Сил ВСУ

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Ликвидированы два вражеских истребителя Су-30см, которые пытались атаковать поселок в Одесской области. Пилоты катапультировались и упали в Черное море, - Командование Воздушных Сил ВСУ
Зенитные ракетные войска на юге страны уничтожили два вражеских истребителя Су-30см, пытавшихся атаковать поселок в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Сегодня, в 5 утра, на юге страны два истребителя Су-30см российских фашистов отправили вслед за российским кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Південь" оба самолета ликвидированы. Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 14 марта Воздушные силы уничтожили 1 самолет и 4 вертолета оккупантов

Топ комментарии

  • Шо Таке?
    Іхтіандри ******
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Засруть його кляті окупанти… А наші пращури його копали, старалися, і все для того щоб там плавали дохлі фашисти.
  • Ksenia VB
    Сподіваюсь , вже побачили дно чорного моря.
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