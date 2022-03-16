Украина привлекла лучших юристов мира, чтобы заставить Россию выплатить репарации, - МИД

Украина прорабатывает решение о получении репараций и контрибуций от России за причиненный нашему государству ущерб с привлечением лучших юристов мира.

Об этом заявила коагент Украины на слушаниях в Международном суде, директор Департамента международного права МИД Оксана Золотарева в эфире национального телемарафона утром в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

Золотарев отметила, что юридическая команда Украины совместно с органами исполнительной власти, в частности, Министерством экономики, Министерством энергетики и правоохранительными органами работает на разных площадках, чтобы установить и юридически закрепить вину России, а также получить соответствующую компенсацию и репарации от РФ.

"Существует несколько путей (получение репараций от России. – Ред.). Во-первых, это выполнение решения Международного суда ООН, когда оно будет вынесено – это может быть через некоторое время, к сожалению, международное правосудие не столь быстрое. Во-вторых, в соответствии с нормами уголовного права и процессов в рамках уголовных производств (в Международном уголовном суде. – Ред), а также это могут быть политические решения государств-партнеров", - сказала Золотарева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины, - советник президента Устенко

В ответ на вопрос, как заставить Россию выполнить решение международных судов по репарациям, директор Департамента МИД отметила, что этот вопрос сейчас прорабатывается и идет поиск соответствующих решений.

Она констатировала, что после Второй Мировой войны международное сообщество не было готово к таким дерзким агрессивным действиям одного государства против другого. "Поэтому сейчас, как никогда, нужны креативные решения, над которыми мы работаем с привлечением лучших юристов мира", - отметила Золотарева.

Она отказалась говорить подробнее об этих решениях, отметив, что "дипломатия и право сначала любят тишину".

"Мы знаем, что Россия также привлекла некоторых юристов, чтобы отражать подобные атаки Украины", - отметила директор Департамента МИД.