ВСУ ликвидировали сына заместителя губернатора Ненецкого автономного округа РФ Дудорова

Украинские военные уничтожили колонну оккупантов, в результате чего был ликвидирован сын заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудоров - Георгий Дудоров.

Об этом сообщают российские интернет-ресурсы, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 23-летнем Георгии Дудорове, который был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

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"Он оказался сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова. Эту информацию подтвердили источники в региональном правительстве", - говорится в сообщении.





