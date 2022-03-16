Лавров о войне РФ в Украине: Аккуратная спецоперация, мы точечно прицеливаемся по военной инфраструктуре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 16 марта, назвал войну РФ против Украины специальной операцией, которая "проводится очень аккуратной".

Об этом Лавров сообщил в интервью РБК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на vm.ru.

Когда мы поинтересовались (у деятеля ЕС. — Ред.): "Почему вы так истерите по поводу того, что делается нашими военными в рамках очень аккуратной специальной военной операции, когда мы точечно прицеливаемся по военной инфраструктуре? Почему вы умолчали, когда просто по центру Донецка "Точка-У" выстрелила кассетными боеприпасами 14 марта?", <...> он на это сказал: "Мы услышали вашу версию произошедшего", - цитирует Лавров разговор с неназванным деятелем ЕС.

Следует заметить, что лицемерие Лаврова переходит все границы, ведь в Украине от обстрелов войск РФ разрушено множество жилых домов. Только в Харькове таких более 600! От смертоносных российских снарядов ракет на бомб гибнут мирные украинцы. Только детей уже погибло больше сотни! А Лавров цинично называет это аккуратной операцией с точечным прицелением по военной инфраструктуре.

Кроме того, как сообщалось, основатель Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левиев заявил, что атака на Донецк с использованием ракеты "Точка-У", вероятнее всего, провокация, совершенная российскими оккупантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две трети российских ракет в Украине попадают в гражданские объекты, - Арестович