Две трети российских ракет в Украине попадают в гражданские объекты, - Арестович

Две трети ракет российских захватчиков, поражающих объекты на территории Украины, попадают в гражданские здания.

В минувшие сутки враг запускал ракеты из стратегических самолетов и "Искандеров", рассказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Воздушные силы (Украины. – Ред.) сбили по меньшей мере три самолета, один вертолет и несколько крылатых ракет. Противник в ответ наносил удары ракетами со стратегических самолетов и баллистическими ракетами типа "Искандер" по объектам на территории Украины, потери уточняются. Поражены гражданские объекты, что стало, к сожалению, визитной карточкой "второй армии мира" – армии Российской Федерации, которая на своих пропагандистских каналах рассказывает, что она исключительно ювелирно работает, а на самом деле две трети ракет попадает в гражданские объекты. По-видимому, это делается сознательно", – отметил он.

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В то же время, советник руководителя ОП заверил, что военно-политическое руководство Украины и руководство силами обороны сохраняют контроль над ситуацией.

"Наши войска на некоторых (позициях. - ред.) провели за вчера небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны. Также наши войска наносили мощные ракетно-артиллерийские и авиационные удары по группировкам противника, не менее семи таких ударов было нанесено в течение суток", - рассказал Арестович.