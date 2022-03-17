В ряде городов Беларуси слышны взрывы

В приграничных с Украиной городах Беларуси слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Читатели из Барановичей сообщают о двух взрывах в районе Южного и задымлении в районе авиазавода или аэродрома.

"Кто есть из Парахонского или рядом? Говорят два взрыва и вертолет летает".

"В Столине почувствовали ударную волну, поэтому народ вышел на улицу или вылезли в окна. И самолет пошел в сторону Лунинцы-Барановичи".

"В Ганцевичах слышно было... 2 раза... В 23 с хвостиком... С промежутком в пару минут... И в Лунинце слышно было..."

"В Ляховичах также мне сообщает друг, был ощутимый взрыв. Дословно: "Только что у нас в Ляховичах бахнуло, возможно, самолет прошел барьер. Сразу сигнализация сработала в машинах. Ужас. Окна дрогнули".

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