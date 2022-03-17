У здания драмтеатра в Мариуполе была надпись "Дети", которую можно было увидеть с воздуха. ФОТО

Впереди и позади Мариупольского драмтеатра, на который российские оккупанты сбросили мощную бомбу, было написано слово "Дети". Надпись была видна из дронов.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мрази знали что в ДрамТеатре было убежище для женщин и детей. Их дроны постоянно висели над Мариуполем и не могли не видеть огромные надписи "Дети" рядом Театром.

Никакого штаба "Азова" там никогда не было и не могло быть.

Это место как на ладони у всех. Любые подъезды и походы видны со всех сторон. Это преступление Украина и Мир запомнят на всегда. Это будет как позорное тавро на лбу Путина", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Драмтеатр Мариуполя до атаки российских оккупантов: В здании находились около тысячи человек. ВИДЕО