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У здания драмтеатра в Мариуполе была надпись "Дети", которую можно было увидеть с воздуха. ФОТО

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Впереди и позади Мариупольского драмтеатра, на который российские оккупанты сбросили мощную бомбу, было написано слово "Дети". Надпись была видна из дронов.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мрази знали что в ДрамТеатре было убежище для женщин и детей. Их дроны постоянно висели над Мариуполем и не могли не видеть огромные надписи "Дети" рядом Театром. 
Никакого штаба "Азова" там никогда не было и не могло быть.

Это место как на ладони у всех. Любые подъезды и походы видны со всех сторон. Это преступление Украина и Мир запомнят на всегда. Это будет как позорное тавро на лбу Путина", - подчеркнул он.

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У здания драмтеатра в Мариуполе была надпись Дети, которую можно было увидеть с воздуха 01

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Топ комментарии

  • Kuka Racha 6bed1823
    Боже, люди, ви ще не зрозуміли, що такі написи для рашистів, це краще, ніж будь-яка мітка?
  • Valter Valter
    Идиоты. Ето же цель для педофила кремлевского. Поражаюсь как за 8 лет войны в Украине и хрен знает сколько войны в Сирии не понять что кацапская авиация в первую очередь бомбит детей и мирных граждан именно для большего ужаса и резонанса чтобы склонить страну к уступкам и капитуляции
  • Перехватчик
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