У здания драмтеатра в Мариуполе была надпись "Дети", которую можно было увидеть с воздуха. ФОТО
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Впереди и позади Мариупольского драмтеатра, на который российские оккупанты сбросили мощную бомбу, было написано слово "Дети". Надпись была видна из дронов.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мрази знали что в ДрамТеатре было убежище для женщин и детей. Их дроны постоянно висели над Мариуполем и не могли не видеть огромные надписи "Дети" рядом Театром.
Никакого штаба "Азова" там никогда не было и не могло быть.
Это место как на ладони у всех. Любые подъезды и походы видны со всех сторон. Это преступление Украина и Мир запомнят на всегда. Это будет как позорное тавро на лбу Путина", - подчеркнул он.