Обещаю каждому, кто потерял свой дом из-за войны, что Украина восстановит все, - Зеленский
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Власти уже работают над программами восстановления Украины после войны.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Я обещаю каждому украинцу, который потерял свой дом, потерял квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство Украина восстановит все. Восстановит самостоятельно", - подчеркнул он.
Зеленский уверен, что украинцы смогут быстро отстроить государство, какими бы ни были убытки.
"Это будет и это будет историческое восстановление. Проект, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу, за нашу Украину", - добавил президент.