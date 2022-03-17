Новости • Агрессия России против Украины, Война

Россия потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому использует более старое и менее точное оружие, - Великобритания

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Россия потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому использует более старое и менее точное оружие, - Великобритания
Россия, вероятно, потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому начала прибегать к более старому и менее точному оружию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере Минобороны Великобритании

"Учитывая задержки в достижении своих целей и неспособность контролировать воздушное пространство Украины, Россия, вероятно, потратила гораздо больше авиационного вооружения, чем планировалось изначально.

Следовательно, Россия, вероятно, прибегает к использованию более старого, менее точного оружия, которое менее эффективно в военном плане и с большей вероятностью приведет к жертвам среди гражданского населения", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    не планировал кацапстан ничего терять... эти чмошники приготовили парадки для парада в Киеве... и вообще - никто расию на колени не поставит - она как лежала, так и будет лежать...
  • Антип61
    Ну, тоді і російських військових злочинців треба судити не в Гаазі, а більш старому суді - в Нюрнберзі і по більш старому міжнародному законодавству.
  • PeruBinner Peru
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