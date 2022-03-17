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Мы требовали и требуем вывода войск РФ из Приднестровья, - Санду

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Мы требовали и требуем вывода войск РФ из Приднестровья, - Санду
Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории оккупированного Приднестровья.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Молдова ясно дала понять, что Россия играет существенную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда говорили и требовали вывода русских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. Мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", - сказала она.

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Топ комментарии

  • Роман Кокоровець
    ми вже 8 років вирішували дипломатично ... зараз у вас шанс вирішити це все швидко !
  • Вася Пупкин 34ab24ca
    Так действуйте, вы же видели состояние росийской армии
  • Dust
    навіть ще гірший - півтора танка

    але цей чиряк на нашій сраці треба прибрати.
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