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Мои приоритеты на переговорах – завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, – Зеленский

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Мои приоритеты на переговорах – завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, – Зеленский
Ради мира для нас делегация Украины разговаривает с делегацией России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все наши граждане, граждане Украины. Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны", – заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Василий СПРУТ
    Для Украины нам нужна Победа. Они должны сложить оружие и вернуть все наши територии включая КРЫМ . Тогда можно оставить их в живых . Все остальное мы уже проходили никто никаких гарантий нам не даст . Сейчас сложилось так что все увидели истинное лицо Странны террориста убийц детей женщин и стариков. Все нам помогают потому что мы боремся -- не просрите все за то что сейчас стоит весь Народ Украины --- ЗА ЖИЗНЬ
  • Старый Котяра e582ea69
    Що воно несе? На перемовинах мусять стояти ультимативні вимоги кацапам: повна капітуляція, контрибуції, пожиттєві виплати всім постраждал им, территоріальна цілісність і т.д.
    Окремим питанням поставити право вибору для хуйла: в якому СІЗО він хоче бути задушеним після комплексу цікавих процедур з співкамерниками.
  • Юрій Петрович 5104e998
    Гарантія безпеки-членство в НАТО.Все інше-фількіна грамота
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