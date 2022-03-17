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Зеленский – россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?

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Зеленский – россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?
Украина никогда не забудет тех, чьи жизни унесли российские оккупанты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную авиабомбу на Драматический театр в центре города. Там скрывались от обстрелов сотни людей. Здание уничтожено. Число погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми, с нашим Мариуполем, с нашей Донецкой областью. Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?", - спросил Зеленский.

По словам президента, в Украине никогда не забудут тех, чьи жизни унесли российские оккупанты.

"Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора. Всем жертвам войны, развязанной Россией", - добавил президент.

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Топ комментарии

  • Василий СПРУТ
    Там нет мозгов и совести поэтому нет. Просто вчера наши доблестные ЗСУ прорядили орков по полной за что им Честь и Хвала
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    А чем россияне отличаются от фашистов?
    Да ничем.
  • Georgiy Yasinovskiy
    Хочу сказать что отличалось,в Леинграде был корридор по Ладоге для подвоза хоть каких то харчей-в Мариуполе этого нет.
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