Российские диверсанты есть во всех регионах Украины, - Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что диверсионные группы рашистов работают по всей Украине.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Громадське, ифнормирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже не назовем области, где не происходили обстрелы, или где не находили представителей диверсионных групп. К сожалению, это явление уже стало для нас привычным. В Киеве я, например, ежедневно получаю информацию о задержанных представителях вражеских ДРГ, корректировщиках огня. Они также есть и на Львовщине, Ивано-Франковщине, Ривненщине. Эта проблема сегодня есть повсюду", - отметил Монастырский.

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Он также рассказал о сокращении блокпостов на автодорогах страны: из 2 тысяч их осталось 1,5 тысячи, планируется уменьшить количество до 800 штук. Главными на блокпостах будут представители Нацполиции.

Кроме того, Монастырский сообщил о задержании оккупантами представителей органов госвласти и активистов, которые выходят на площади городов и помогают с распределением гуманитарной помощи, поступающей мирным гражданам с неоккупированной территории Украины.