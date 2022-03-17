Китай никогда не будет нападать на Украину, – посол КНР на встрече во Львове

Китай никогда не будет нападать на Украину, и будет помогать, в частности, в экономическом направлении, заверил посол КНР.

Об этом сообщил во время встречи с главой военной администрации Максимом Козыцким посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЛОГА.

"Китай и Украина – это стратегические партнеры, этот год – это 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай – дружественное государство для украинского народа. Я, как Посол, могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане. Мы всегда будем уважать ваше государство, будем развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды. Мы будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа", - отметил посол.

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Также он сообщил, что китайское посольство переехало из Киева во Львов и остается здесь работать.

"Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помогать вам развиваться. В этой ситуации, которая сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит и его силу", - добавил Фань Сяньжун.

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