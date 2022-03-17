Вторжение РФ в Украину застопорилось по всем фронтам, - разведка Британии

Украинские войска дают врагу стойкий и хорошо скоординированный отпор. Наступление российских войск застопорилось.

Об этом сообщает со ссылками на данные разведки министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах. Российские силы в последние дни совершили минимальный прогресс на земле, на воде и в воздухе. Они продолжают страдать от тяжелых потерь", - говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что украинское сопротивление остается устойчивым и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, в частности, все крупные города, остается под контролем Украины.

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