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Вторжение РФ в Украину застопорилось по всем фронтам, - разведка Британии

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Вторжение РФ в Украину застопорилось по всем фронтам, - разведка Британии
Украинские войска дают врагу стойкий и хорошо скоординированный отпор. Наступление российских войск застопорилось.

Об этом сообщает со ссылками на данные разведки министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах. Российские силы в последние дни совершили минимальный прогресс на земле, на воде и в воздухе. Они продолжают страдать от тяжелых потерь", - говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что украинское сопротивление остается устойчивым и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, в частности, все крупные города, остается под контролем Украины.

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Топ комментарии

  • экзорцист
    Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 13800!
  • Сірий
    У Василівці вже діють партизани. Спалили БТР кацапні, забрали звідти автомати і вночі розстріляли тентовану машину на дорозі. 10 двохсотих як з куста.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Що значить "вони продовжують страждати від значних втрат"? Ви чЕ? Страждає народ України. Рашисти подихають від щасття за хуйла-сраліна.
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