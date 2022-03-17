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Путин о целях войны в Украине: За будущее России

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Путин о целях войны в Украине: За будущее России
Президент России Владимир Путин заявил, что ведет войну с Украиной "за право быть и оставаться Россией" и "за будущее нашей страны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путина цитирует издание "Голос Америки".

"Борьба, которую мы ведем, – это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем бороться за право быть и оставаться Россией", – уверяет Путин.

Путин также назвал "национал-изменниками" тех, кто ориентируется на западный образ жизни.

По словам президента РФ, ставку на таких граждан делает Запад, пытаясь помешать стране.

К людям, которые просто тратят деньги за границей, у него нет вопросов.

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Он в очередной раз подверг критике западные страны, заявив, что они пытаются "отменить" Россию.

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Топ комментарии

  • olele
    🇺🇦автостанція чайка @pereproshuyu

    я хочу світ, де за матрьошку на вітрині закидатимуть гнилими помідорами всю крамницю, а за достоєвського на полиці переставатимуть вітатися з цією людиною.
  • Sophia-Maria Duglass
    Редактор , поменяйте фотку хитлера

  • olele
    Війна план показує

    До кінця березня:

    * Буде об'явлено дефолт рашке

    * Ми відіб'ємо наши міста

    Початок квітня:

    * На рашке "мєлкіє голодніє бунти"

    * Наші хлопці виб'ють гидоту, як було

    * Ордло поки ще будуть за рашкою

    * Крим теж ще буде рашістьским

    Середина квітня:

    * На расєї бунти по усій, та повсюди

    * Ордло знищено

    * Бої тривають в Криму, на Кубані, Гродно

    Кінець квітня:

    * Расею визнано банкротом

    * Хуйло шукають усі, названо ціну за голову

    * Хлопці визволяють Кубань

    * Хлопці визволяють гродненьську волость

    * Хлопці тапками женуть рашку на московію

    8 травня:

    * Підпис капітуляції у Смоленську

    * Крим визволено, Туреччина допомогла

    9 травня:

    * Парад на "красной площаді".

    Слава Україні!
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