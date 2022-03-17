Путин о целях войны в Украине: За будущее России
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Президент России Владимир Путин заявил, что ведет войну с Украиной "за право быть и оставаться Россией" и "за будущее нашей страны".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Путина цитирует издание "Голос Америки".
"Борьба, которую мы ведем, – это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем бороться за право быть и оставаться Россией", – уверяет Путин.
Путин также назвал "национал-изменниками" тех, кто ориентируется на западный образ жизни.
По словам президента РФ, ставку на таких граждан делает Запад, пытаясь помешать стране.
К людям, которые просто тратят деньги за границей, у него нет вопросов.
Он в очередной раз подверг критике западные страны, заявив, что они пытаются "отменить" Россию.