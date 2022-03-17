Путин лишь прикидывается, что делает попытки договориться с Киевом, - глава МИД Франции Ле Дриан

Россия на переговорах лишь делает попытки договариваться о прекращении войны. Следует ожидать усиления агрессивной войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Прежде всего, нужно прекращение огня. Только после этого возможны переговоры, потому что когда держат пистолет у виска - это не переговоры", - сказал Ле Дриан.

Он отметил, что ожидает ужесточения брутальной войны.

"Мы, к сожалению, видим ту же российскую логику - максималистические требования, стремление к капитуляции Украины, усложнение положения городов в осаде. Как это уже было в Грозном и Алеппо, они используют типичный набор - невыборочные бомбардировки, так называемые "гуманитарные коридоры", чтобы потом заявить, что это противник не придерживается их, и переговоры, в которых нет никакой цели, кроме притворяться переговорами", - отметил министр.

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Он добавил, что если дойдет до применения в Украине химического оружия, во Франции не будут сомневаться, какая сторона это сделала.

"Если будет атака химическим или бактериологическим оружием, мы будем понимать, кто за этим стоит – что это Россия. Применение неконвенционных средств будет означать недопустимую эскалацию и на это потребуется "реакция без табу", в форме абсолютно масштабных и радикальных экономических санкций", – сказал Ле Дриан. Он не привел примеров таких чрезвычайных мер.

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