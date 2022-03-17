Новости

Путин лишь прикидывается, что делает попытки договориться с Киевом, - глава МИД Франции Ле Дриан

14 11119
Путин лишь прикидывается, что делает попытки договориться с Киевом, - глава МИД Франции Ле Дриан
Россия на переговорах лишь делает попытки договариваться о прекращении войны. Следует ожидать усиления агрессивной войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Прежде всего, нужно прекращение огня. Только после этого возможны переговоры, потому что когда держат пистолет у виска - это не переговоры", - сказал Ле Дриан.

Он отметил, что ожидает ужесточения брутальной войны.

"Мы, к сожалению, видим ту же российскую логику - максималистические требования, стремление к капитуляции Украины, усложнение положения городов в осаде. Как это уже было в Грозном и Алеппо, они используют типичный набор - невыборочные бомбардировки, так называемые "гуманитарные коридоры", чтобы потом заявить, что это противник не придерживается их, и переговоры, в которых нет никакой цели, кроме притворяться переговорами", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о целях войны в Украине: "Мы будем бороться за право оставаться Россией"

Он добавил, что если дойдет до применения в Украине химического оружия, во Франции не будут сомневаться, какая сторона это сделала.

"Если будет атака химическим или бактериологическим оружием, мы будем понимать, кто за этим стоит – что это Россия. Применение неконвенционных средств будет означать недопустимую эскалацию и на это потребуется "реакция без табу", в форме абсолютно масштабных и радикальных экономических санкций", – сказал Ле Дриан. Он не привел примеров таких чрезвычайных мер.

Читайте: Мои приоритеты на переговорах – завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, – Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 
Поддержать Цензор.НЕТ 

Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Мсье мы это знаем сами. Поэтому ЗСУ делают свою правильную работу.
  • Николай Украинец 035fd2b7
    Чемберлен купався в променях слави миротворця, Уїнстон Чьорчилль пророчо обсмикнув його знаменитим висловом: «Ви були поставлені перед вибором між війною і ганьбою, і ви вибрали ганьбу, але вас чекає війна». Слова виявилися пророчими. Не пройшло й року, як почалася війна, а Чемберлен, з ганьбою, покинув свій пост, поступившись ним Черчиллю.
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    коли Фуйло таке робив з Грозним та Алєпо
    чому мовчали???
    Та зараз-"азабоченность"
    Чекаєте коли Версаль розбомбить??
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости