Трибунал для РФ нужно проводить в Мариуполе или Харькове, - глава МИД Латвии Ринкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призывает союзников поставить Украине еще больше оружия для защиты страны.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", - отметил Ринкевич.

По его словам, союзники должны предоставить Украине еще больше оружия для самозащиты.

"Речь идет не о провоцировании России, а о спасении гражданского населения", - заметил латвийский министр.

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