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Трибунал для РФ нужно проводить в Мариуполе или Харькове, - глава МИД Латвии Ринкевич

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Трибунал для РФ нужно проводить в Мариуполе или Харькове, - глава МИД Латвии Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призывает союзников поставить Украине еще больше оружия для защиты страны.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", - отметил Ринкевич.

По его словам, союзники должны предоставить Украине еще больше оружия для самозащиты.

"Речь идет не о провоцировании России, а о спасении гражданского населения", - заметил латвийский министр.

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Топ комментарии

  • Solomon Goodman
    ...а приговор привести в исполнение в стране,где ещё есть смертная казнь..Эти ублюдки не имеют право на жизнь
  • Rostyslav Komarnytsky
    Додам, що писяжними на такому трибуналі повинні бути маріупольці і харків'яни, які втратили на цій війні рідних і близьких.
  • Hanka Panyanka
    у нас только один выход, чтобы остановить безжалостное уничтожение нашего населения и городов - это полное уничтожение рашисткой авиации и артилерии, в ихнем случае никакое правило 1-ой трети, или 3/4 потерь не работает, только тотальное уничтожение
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