17 марта Украина откроет 9 гуманитарных коридоров. Полный список

Сегодня, 17 марта, украинская сторона открывает девять гуманитарных коридоров. За ними доставят необходимую помощь и будут эвакуировать людей.

Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Донецкой области будет действовать коридор из Мариуполя в Запорожье. Украинская сторона планирует отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя.

По маршруту заправят цистерну с бензином для заправки частных автомобилей.

В Киевской области будут действовать коридоры:

Из Бородянки в Житомир;

Из села Шевченково в Бровары.

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Кроме того, планируется доставка продуктов питания и медикаментов в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасы.

На Харьковщине запланирована передача гуманитарной помощи из Харькова в Волчанск.