С начала войны в Украине погибли 108 детей, ранены более 120, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 17 марта от военных действий РФ в Украине погибли 108 детей и более 120 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадало детей в Киевской – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 10 областях.

"В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой - 119, Харьковской - 77, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и г. Киеве - 24. Обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов", - говорится в сообщении.

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Также акцентируется внимание, что эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

"16 марта 2022 года оккупанты сбросили бомбу на Донецкий областной драматический театр в Мариуполе, где нашли убежище около тысячи мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Установить точное количество жертв не удается, поскольку в Мариуполе постоянно продолжаются обстрелы. Есть информация о первых пострадавших, среди которых есть дети", – добавляют в Офисе генпрокурора.

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Также напоминается, что в Запорожской области, в результате заминирования военнослужащими страны-агрессора взорвался автомобиль с мирными жителями, в результате которого погиб 6-летний ребенок.