Для полного сходства с Гитлером Путину не хватает одного – ампулы с цианистым калием, – Турчинов

Для полного сходства с Гитлером Путину не хватает одного – ампулы с цианистым калием.

Об этом сказал Александр Турчинов с позиции теробороны в Киеве, комментируя последние заявления кровавого диктатора из России, передает Цензор.НЕТ.

"Объявив очередную цель войны против Украины, Путин забыл свои начальные версии относительно "защиты Донбасса", "борьбы с геноцидом и национализмом". В своей последней версии, убийство украинских детей, женщин и уничтожение наших мирных городов, Путин объясняет защитой будущего и исконных интересов своей деградированной империи. Это заявление очень похоже на обращение Гитлера к нации в окруженном Берлине 1945 года, - такой же маразм, неадекватность и страх, загнанный в угол психопата. Для полного сходства - не хватает только ампулы цианистого калия. Но придет время", – сказал он.

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