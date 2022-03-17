Берлинский и Каннский кинофестивали не допустили российские делегации к церемониям

Организаторы международного Берлинского кинофестиваля выразили солидарность и заявили, что не примут российскую делегацию участвовать в церемонии. Берлинале осуждает агрессивную войну России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление появилось на сайте фестиваля.

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"Берлинале решительно осуждает агрессивную войну России, нарушающую международное право, и выражает свою солидарность с народом Украины и всеми выступающими против этой войны. Наши мысли и соболезнования с пострадавшими, страдающим населением и миллионами беженцев из Украины", – говорится на сайте.

Однако запрета на российские фильмы точно не будет, сообщают устроители. Организаторы выступают против всеобщего бойкота деятелей культуры из России.

"Даже перед агрессивной преступной войной со стороны России это не может быть намерением исключить кинематографистов или деятелей культуры из Берлинале на основании их национальности или изолировать их. Слишком часто именно в их работах содержится критика соответствующих режимов", – говорится на сайте.

Несмотря на это, российскую делегацию к фестивалю не допустят.

Ранее аналогичное решение приняла дирекция Каннского кинофестиваля. В этом году главное европейское кинособытие пройдет без официальной делегации России.

"Поскольку мир поразил тяжелый кризис, ведь часть Европы находится в состоянии войны, Каннский кинофестиваль хотел бы выразить свою поддержку украинскому народу и всем тем, кто сейчас находится в Украине. Мы присоединяемся к голосу всех, кто выступает против этой ужасной ситуации и осуждает позицию России и ее лидеров", - говорится в заявлении представителей фестиваля. Они также подчеркнули, что оценили мужество всех россиян, публично выступивших против войны в Украине.

Несмотря на запрет присутствия российской делегации, отдельные режиссеры смогут представить свои работы. Среди таких — Кирилл Серебренников, который в этом году должен показать в Каннах фильм "Жена Чайковского". Правда, будут ли российские фильмы участвовать в конкурсах фестиваля, пока неизвестно.

Российские картины уже исключили из программ European Film Awards и Стокгольмского кинофестиваля, а компании Warner Bros, Disney, Sony и Paramount приостановили выпуск своих фильмов в РФ.