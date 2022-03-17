Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14 тыс. человек, 444 танка, 1435 бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:
личного состава - около 14000 человек,
танков ‒ 444 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1435 ед,
артиллерийских систем – 201 ед,
РСЗО - 72 ед,
средства ПВО - 43 ед,
самолетов – 86 ед,
вертолетов - 108 ед,
автомобильной техники - 864 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11.
Специальная техника – 10.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.