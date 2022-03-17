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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14 тыс. человек, 444 танка, 1435 бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14 тыс. человек, 444 танка, 1435 бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

личного состава - около 14000 человек,

танков ‒ 444 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1435 ед,

артиллерийских систем – 201 ед,

РСЗО - 72 ед,

средства ПВО - 43 ед,

самолетов – 86 ед,

вертолетов - 108 ед,

автомобильной техники - 864 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11.

Специальная техника – 10.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • kuba
  • Калибан
    ************** вважали, що це буде « Бальшая прагулка « . Трішки помилилися . Прийшов «Аканчатєльный ******».
  • экзорцист
    Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 14 000 !
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