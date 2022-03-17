В Госдуме заявили, что России следует взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, член партии КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что России стоит снять санкции с Северной Кореи и выбрать путь интеграции с этой страной

Об этом заявили в КПРФ, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Тайсаева, это будет "способствовать развитию общих проектов", а Россия и Северная Корея смогут "совместно выполнять глобальные задачи".

"КНДР — маяк подлинного социализма для всего мира. Корейцам удалось сохранить в своей стране социализм, что, к сожалению, удалось немногим из числа государств социалистического содружества"

Также смотрите: "Нам нужно развиваться. В войну паникеров расстреливали", – вице-спикер Госдумы РФ Кара-оол предложил усилить наказание за "оголтелые фейки". ВИДЕО