В Госдуме заявили, что России следует взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей
24 790124
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, член партии КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что России стоит снять санкции с Северной Кореи и выбрать путь интеграции с этой страной
Об этом заявили в КПРФ, передает Цензор.НЕТ.
По мнению Тайсаева, это будет "способствовать развитию общих проектов", а Россия и Северная Корея смогут "совместно выполнять глобальные задачи".
"КНДР — маяк подлинного социализма для всего мира. Корейцам удалось сохранить в своей стране социализм, что, к сожалению, удалось немногим из числа государств социалистического содружества"