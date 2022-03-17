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В Госдуме заявили, что России следует взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей

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В Госдуме заявили, что России следует взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, член партии КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что России стоит снять санкции с Северной Кореи и выбрать путь интеграции с этой страной

Об этом заявили в КПРФ, передает Цензор.НЕТ. 

По мнению Тайсаева, это будет "способствовать развитию общих проектов", а Россия и Северная Корея смогут "совместно выполнять глобальные задачи".

"КНДР — маяк подлинного социализма для всего мира. Корейцам удалось сохранить в своей стране социализм, что, к сожалению, удалось немногим из числа государств социалистического содружества"

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В Госдуме заявили, что России следует взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей 01

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Топ комментарии

  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    верным курсом идете, товарищи
  • Alex Vassago
    Якщо це правда, то це просто ШЕДЕВР.
    Це називається приїхали.
  • Robin Nielsen
    Только превращения росии в пепел спасёт мир
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