Зеленский в Бундестаге упрекнул Германию за промедление со вступлением Украины в ЕС: Для вас это политика, а на самом деле это камни для новой стены, разделяющей Европу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия частично причастна к строительству новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.

Об этом он заявил 17 марта в выступлении перед депутатами немецкого Бундестага, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Президент начал свое выступление с упреков в том, что в Германии многие игроки не хотят ограничивать Россию так, как того требует ситуация.

"Обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения. После того, как погибли тысячи украинцев... После того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, которое использует вас и другие страны, чтобы финансировать войну", – заявил он.

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Зеленский подчеркнул, что Германия, ранее выступавшая против быстрой интеграции Украины с западным миром, несет часть ответственности за подталкивание к нападению.

"Когда мы спрашивали вас – что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, слышали в ответ – такого решения на столе нет и не будет. И вы затягиваете и сейчас вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Для вас это политика. А на самом деле это камни, камни для новой стены (разделяющей Европу)", - пояснил президент.

Владимир Зеленский, однако, подчеркнул, что в Германии есть политики, которые понимают, что происходит.

"Я благодарен немецкому бизнесу, который поставил мораль выше экономики. Благодарен политикам, которые между деньгами России и смертями детей выбирают жизнь... Тем знающим, что Украина будет в Евросоюзе", - заявил он.

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Зеленский также призвал канцлера Шольца "разрушить стоящую сейчас в Европе стену".