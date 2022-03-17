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Зеленский в Бундестаге упрекнул Германию за промедление со вступлением Украины в ЕС: Для вас это политика, а на самом деле это камни для новой стены, разделяющей Европу

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Зеленский в Бундестаге упрекнул Германию за промедление со вступлением Украины в ЕС: Для вас это политика, а на самом деле это камни для новой стены, разделяющей Европу
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия частично причастна к строительству новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.

Об этом он заявил 17 марта в выступлении перед депутатами немецкого Бундестага, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Президент начал свое выступление с упреков в том, что в Германии многие игроки не хотят ограничивать Россию так, как того требует ситуация.

"Обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения. После того, как погибли тысячи украинцев... После того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, которое использует вас и другие страны, чтобы финансировать войну", – заявил он.

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Зеленский подчеркнул, что Германия, ранее выступавшая против быстрой интеграции Украины с западным миром, несет часть ответственности за подталкивание к нападению.

"Когда мы спрашивали вас – что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, слышали в ответ – такого решения на столе нет и не будет. И вы затягиваете и сейчас вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Для вас это политика. А на самом деле это камни, камни для новой стены (разделяющей Европу)", - пояснил президент.

Владимир Зеленский, однако, подчеркнул, что в Германии есть политики, которые понимают, что происходит.

"Я благодарен немецкому бизнесу, который поставил мораль выше экономики. Благодарен политикам, которые между деньгами России и смертями детей выбирают жизнь... Тем знающим, что Украина будет в Евросоюзе", - заявил он.

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Зеленский также призвал канцлера Шольца "разрушить стоящую сейчас в Европе стену".

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Давайте так: прежде, чем кого в чем либо обвинять вспомним про ДБР, суды, портновых и коломойских, котлетах и конвертах, слугах, калечащих людей на дорогах и остающихся безнаказанными и т.д. Есть что вспомнить, не так ли...
  • Gal
    Ну то нахрена звинувачувати Європу, якщо само обісралось?! пілять, ну скільки ж можна! Байден, а чому ми не в НАТО? А тому, пілять, бо ДБР, бо САП, бо Коломойський з портновим, бо Коля котлета, бо зарплата в конвертах, бо слуги пілятські... А чому стільки жертв сьогодні? А тому, що за 2,5 роки ні одного шолома, ні бронежилета, ну Стугни, ні Нептуна, а про Грім 2 вже й мовчимо, ******* зелена! Так що мовчи сучище, бо ж повернеться на вас, то в моменті може статись. Мовчи, падло і сопи в дві дзюрки! байден йому винен, НАТО Європа...
  • Алексей Технолог
    ⚡️Европа и НАТО допустили ошибку в отношении Украины, не давая ей стать членом НАТО. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine.



    "Для Европы, для НАТО, для Запада было ошибкой держать открытую дверь для Украины и в то же время говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. Украина чувствовала себя в ловушке между двух огней. С одной стороны, ее поощряют работать в направлении демократии и свободы и смотреть на Запад, с другой стороны, ей не разрешали присоединиться. Мы обещали защиту от России, но не хотели видеть Украину как партнера НАТО; мы осудили аннексию Крыма как нарушение международного права, но построили "Северный поток-2"; мы хотели, чтобы Украина защищала себя - и, таким образом, безопасность Европы - но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия. Мы должны признать, что мы в своей позиции были непоследовательны", - заявил Хабек.
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