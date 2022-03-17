США активно делятся разведданными с Украиной, - Пентагон
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Соединенные Штаты активно делятся разведывательной информацией с Украиной, заявил в Брюсселе на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Пентагона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы совершенно точно делимся, мы активно делимся информацией и разведданными с украинцами, которые, по нашему мнению, могут быть полезны им в их борьбе, каждый день", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
"И под полезной (информацией) я имею в виду реально полезную", - добавил он, не прибегая к деталям.
Имя высокопоставленного представителя Пентагона по условиям брифинга не указывается. Текст брифинга размещен на сайте Минобороны США.