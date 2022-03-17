Власти Закарпатья получили 500 заявок на релокацию бизнеса, 120 предприятий переедут в ближайшее время

С момента запуска программы по перемещению предприятий и бизнесов с территорий, где ведутся активные боевые действия, власти Закарпатской области получили 500 заявок. В ближайшее время 120 предприятий уже переедут в Закарпатье.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram, передает Цезнор.НЕТ.

По словам Микиты, программа релокации бизнеса – это часть масштабной поддержки экономики страны в условиях войны, к чему призвал Президент Владимир Зеленский.

"Недавно глава государства отметил, что пока народ защищается, должна сохраняться и восстанавливаться экономика. Настолько, насколько это возможно в сложных условиях", – подчеркнул он.

Властями Закарпатья было создано отдельное подразделение для разработки условий перемещения бизнеса, а результат превысил возможные ожидания.

В частности, сотни компаний проявили заинтересованность перенести бизнес, а некоторые предприятия уже приступили к работе на территории региона.

"Результат: 500 полученных заявок; 300 предприятий, с которыми прямая и устойчивая коммуникация; 120 предприятий приняли решение о релокации в Закарпатье; 4 предприятия уже активно функционируют в области с возобновлением своей уставной деятельности", - рассказал глава областной военной администрации. Микита отметил, что Закарпатье продемонстрировало лучшие показатели в Украине.

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"Благодарю представителей бизнеса за доверие, а команду – за самоотверженность и профессионализм. Двигаемся дальше. Так победим!", – написал он.