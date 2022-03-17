Nestle отказывается уходить с рынка РФ

Переговоры с руководством компании Nestle о неэтичности работы в России не принесли результатов.

Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги, уплаченные в бюджет страны-террориста - это финансирование убийств беззащитных детей и женщин. Надеюсь, Nestle изменит свое решение", - написал он в твиттере.

Nestle владеет в Украине торговыми марками "Свиточ", "Торчин", "Мивина", "Nescafe".

Также читайте: Украина призывает страны ЕС к полной торговой блокаде России, - Кубраков