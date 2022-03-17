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Nestle отказывается уходить с рынка РФ

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Nestle отказывается уходить с рынка РФ
Переговоры с руководством компании Nestle о неэтичности работы в России не принесли результатов.

Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмигаль, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги, уплаченные в бюджет страны-террориста - это финансирование убийств беззащитных детей и женщин. Надеюсь, Nestle изменит свое решение", - написал он в твиттере.

Nestle владеет в Украине торговыми марками "Свиточ", "Торчин", "Мивина", "Nescafe".

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Топ комментарии

  • Solomon c5c4359c
    "Світоч", "Торчин", "Мівіна", "Nescafe"-Идите вслед за руZким кораблём!
  • Перехватчик
    Делаем выводы
  • Калибан
    Геть з України ! Слідом за "параходом" .
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