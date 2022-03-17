Женщина в Харьковской области погибла, закрыв собой четырехлетнюю дочь
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Девочка и ее отец выжили, получив ранения.
Об этом сообщает полиция Харьковcкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Разрушения также получила Золочевская громада, где в результате обстрела жилого массива погибла женщина. Она своим телом закрыла 4-летнюю дочь и тем самым спасла ей жизнь. Ребенок и мужчина получили ранения", - говорится в сообщении.
"Уважаемые граждане! Страна-агрессор делает все, чтобы сломать победный дух украинцев. Враг коварно атакует мирные поселки и города ночью, применяя авиацию, ракетные установки. Но любовь украинского народа к свободной и независимой Украине не сломать", - добавили в полиции.