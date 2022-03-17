Тактика РФ в Украине: позиционные бои, котлы для мирных граждан и прицельные удары по укрытиям, - Подоляк

Тактика войны РФ против Украины заключается в прицельных ударах по объектам укрытия людей, затягивании решений по гуманитарным вопросам и попыткам спровоцировать внутренние конфликты, сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.