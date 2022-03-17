Продолжаются работы по разблокировке бомбоубежища в драмтеатре Мариуполя. Оттуда выходят живые люди, информации о жертвах пока нет, - Денисова

В Мариуполе начато освобождение мирных жителей из-под завалов драматического театра.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее информации, здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило жизнь людей, которые скрывались в бомбоубежище.

"Сейчас продолжаются работы по разблокировке подвального помещения. Оттуда выходят живые взрослые и дети. Пока нет информации о погибших или раненых под завалами театра", - отметила Денисова.

"Авиаудар по этому зданию, которое со всех сторон подмечено надписями "дети" является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда. Наказание для рашистских войск и руководства государства-террориста будет неотвратимым и жестоким", - добавляет омбудсмен.

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