Шесть подстанций в Николаевской области подключили к днепропетровским энергосетям, - ДТЭК

ДТЭК помогает возобновить электроснабжение Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Днепропетровский филиал ДТЭК сообщил в своем заявлении на Фейсбуке.

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"Мы понимаем, насколько важно электроснабжение в военных условиях. Поэтому оперативно подключили к нашей подстанции шесть подстанций 35 кВ на территории Николаевщины. Так удалось восстановить электроснабжение для жителей северной части региона, которая более суток была обрезана от электроснабжения из-за обстрелов".

Наши специалисты готовы оказывать помощь всем операторам системы распределения соседних областей, пострадавших в результате боевых действий. Мы работаем 24/7", – говорится в заявлении.

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