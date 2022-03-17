Оккупанты уже украли украинской воды на сумму почти 620 млн грн, - Госэкоинспекция

Страна-агрессор Россия с начала вторжения в Украину незаконно получила воды на сумму 620 млн. грн. Это произошло за счет оккупации гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала (Херсонская обл.) и направления воды в оккупированный полуостров Крым.