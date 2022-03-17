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Арестович о переговорах с РФ: для Украины все должно быть лучше, чем до войны

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Арестович о переговорах с РФ: для Украины все должно быть лучше, чем до войны
Украина не проигрывает на переговорах с Россией по поводу прекращения войны. Все, о чем власти намерены договориться с Москвой, должно быть лучше, чем до войны.

Об этом сегодня на брифинге сообщил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу вам напомнить, что принципиальная позиция президента, по его словам, заключается в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год, это первое. Второе – все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда были жертвы украинского народа. Так что вам не о чем волноваться! Мы никогда не сдадим наши национальные интересы", - заявил Арестович.

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Топ комментарии

  • Юрій Петрович c92ca1ad
    Як завжди загальні,гучні але порожні заяви.
  • Юрій Петрович c92ca1ad
    " немає про що хвилюватися"-фух.... заспокоїв...Арестович ж не збреше!Ніколи ж не брехав.
  • Robin Nielsen
    Вал Мишель@VALMICHEL7

    Говорят, Рогозин написал твит, пригласив Ярослава Качиньского в Смоленск. Но удалил.
    Подонок намекнул, что Россия убила президента Леха Качиньского, устроив авиакатастрофу под Смоленском.

    А за длинный язычок
    Диме вышлют Новичок.
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