Арестович о переговорах с РФ: для Украины все должно быть лучше, чем до войны

Украина не проигрывает на переговорах с Россией по поводу прекращения войны. Все, о чем власти намерены договориться с Москвой, должно быть лучше, чем до войны.

Об этом сегодня на брифинге сообщил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу вам напомнить, что принципиальная позиция президента, по его словам, заключается в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год, это первое. Второе – все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда были жертвы украинского народа. Так что вам не о чем волноваться! Мы никогда не сдадим наши национальные интересы", - заявил Арестович.

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