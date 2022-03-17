Сирийские наемники рассматривают участие в войне на стороне России как шанс нелегальной миграции в страны Евросоюза, - ГУР Минобороны

Сирийские наемники рассматривают участие в войне против Украины на стороне России как возможность дальнейшего дезертирства с последующей нелегальной миграцией в страны ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим (САР) в Россию было отправлено 150 наемников", - говорится в сообщении.

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По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 тысяч боевиков.

"Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях, то есть чисто полицейские функции. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило "боевой дух" сирийцев", - отмечают в ГУР МО.

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Там добавляют, что недавно на военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины.

"Это негативно сказалось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Беларусь как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС" , - подытожили в ГУР.

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